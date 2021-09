Mariana Genesio Peña brindó una entrevista para Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen. En el transcurso de una hora se trataron diversas temáticas, pero la que más llamó la atención fue cuando se trató el tema de " ShowMatch: La Academia".

En abril inició el reality de baile conducido por Marcelo Tinelli y ella en julio decidió irse del programa por compromisos laborales que tenía previstos antes de firmar el contrato con LaFlia, productora que lleva a cabo diferentes show del canal El Trece.

"Una desorganización y un mal manejo de algunas personas generó desencuentros con compañeros. Había generado un vínculo muy cariñoso y de mucho respeto, siempre los cuidé muchísimo y ellos a mi también. Lamentablemente terminó así y somos adultos”, dijo, haciendo referencia a la noche que se despidió de la pista y su equipo de trabajo se enteró en vivo que se quedaban sin trabajo.

Mariana Genesio Peña en su paso por ShowMatch.

Frente a esta respuesta, Etchegoyen le preguntó si en un futuro volvería a formar parte de un programa con un formato similar: "Nunca más volvería a un reality. Me gustó pero ya está, quería probar la experiencia. La pasé bárbaro bailando y Marcelo me trató muy bien. No solamente estás exponiendo tu trabajo sino todo, no quiero volver a pasar por esa experiencia” respondió muy segura de lo que estaba diciendo.

El verdadero motivo por el cuál la actriz tuvo que dejar el show es porque estrenará la segunda parte de "Pequeñas Victorias" por Telefe y no podía estar en el canal de la competencia mientras están transmitiendo su novela en otro.

