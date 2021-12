Mariana Genesio Peña está soltera, por el momento, aunque le gustaría formar una pareja. Sin embargo, a la hora de conocer personas nuevas, las aplicaciones para citas no son lo suyo, según reconoció en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live". Además de sentirse incómoda usándolas, tiene pruebas de gente que utiliza sus fotos para crear perfiles falsos.

“Soy a la antigua totalmente a la hora de conocer a una persona. Me gusta el bar y esta cosa de la calle, el encuentro sorpresivo. Soy medio romántica en ese sentido, soy medio cursi, pero prefiero eso. A las app no las uso y, por más que esté soltera me da pudor, aparecen fotos mías me dijeron en Tinder", comenzó.

.

"Eso fue lo que me dijeron algunas personas que lo vieron. Usan fotos mías en varios de los perfiles. Hasta pusieron fotos de 'Pequeña Victoria'. No las uso a las app de citas porque me dan un poquito de vergüenza", agregó.

"Nunca lo vi esto, si lo viera lo denuncio pero me dijeron distintas personas esta situación. No me faltan los candidatos en Instagram, tengo muchos", expresó.

Mirá el video de Mariana Genesio Peña hablando de sus perfiles falsos en Tinder