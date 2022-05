Si bien la relación de la China Suárez y Rusherking provocó una oleada de sorpresa y desconcierto entre los fanáticos de la farándula argentina, la pareja ya normalizó su romance y se muestran naturalmente en redes sociales.

Aunque el exnovio de María Becerra reveló que está "muy enamorado" y la exprotagonista de "ATAV" comparte tiernos videos del joven artista, muchos no creen que su vínculo esté fundado en un amor verdadero.

En ese sentido, mientras se debatía la relación en " Socios del Espectáculo", Mariana Brey dejó en evidencia que ella se suma a la lista de personas que no ve real el noviazgo y lanzó una picante teoría.

.

"La China Suárez se cuelga de Rusherking, ahora que se dedica a la música", expuso la periodista en el ciclo de El Trece. Sin embargo, tanto Adrián Pallares como Rodrigo Lussich, no compartieron la idea: "Él no es tan famoso como ella”.

Entonces, Pallares recordó una vieja entrevista con la China Suárez: "Ese día que hablamos de Rusherking. Yo dije '¿Rusherking?'. Ese día sentí un frío que nos atravesó. No teníamos ni idea de quién era". En tanto Lussich, su compañero de conducción, agregó: "No teníamos para sumar porque nosotros dos estamos muy 'viejas' y no sabemos exactamente quién es quién".

¡Mirá el video que la China Suárez compartió de Rusherking!