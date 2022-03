El regreso de "LAM" a la televisión revolucionó a miles de personas. Más allá de su cambio de pantalla, sorprendió las incorporación de nuevas panelistas como así también, la salida de clásica figuras, tal es el caso de Mariana Brey.

Durante la transmisión del primer ciclo de espectáculos de Ángel de Brito en América, Pía Shaw le preguntó al conductor por Brey y Cinthia Fernández. Pero el presentador dijo que tenían que ser ellas mismas las que cuenten el motivo de su salida.

Ahora, la periodista explicó las razones de por qué no acompañó al conductor en su nuevo ciclo y cómo es que se quedó con "Los Socios del Espectáculo", el programa que ocupa el horario de "LAM" en el Trece junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Vi el estreno de LAM y soy fan ahora desde el sillón, que se yo, lo vi y me puse en un lugar de espectadora desde el momento que tomé la decisión de no hacerlo este año y estoy convencida de mi decisión, era lo que necesitaba yo este año", explicó la panelista en "Mitre Live" junto a Juan Etchegoyen.

"Lo puedo ver con cierta nostalgia pero muy contenta porque no era el lugar para mí este año, entonces lo vi como una fan te juro, como consumidora de programa y sé cómo se hace, sé cómo trabaja Ángel y el lugar que le da a las chicas y a todo el panel, hablé con Nazarena Vélez al final del programa y me encantó su incorporación", sostuvo Mariana.

"La decisión la medité mucho, la pensé mucho y hasta último día. Empecé a ver qué necesitaba yo y me metí mucho para adentro. Lo hablé y lo conversé con las personas que sentí que tenían que saberlo antes de tomar la decisión. Motivos personales y profesionales por supuesto, lo mejor era quedarme en El Trece", continuó con su relato.

A su vez, se mostró agradecida por la cantidad de propuestas laborales que tuvo tras el fin de "LAM" en el Trece: "Fui diciendo que no a casi todas. Yo tenía una continuidad de contrato con la productora y fui descartando todas las posibilidades y entendí que tenía que sentarme a escuchar y ver que frente a mí había una posibilidad que no le estaba dando lugar. Me gratificó muchísimo tener tantas ofertas de laburo, fue muy lindo".

Por último, declaró: "Yo estaba cómoda en LAM y me gusta salir de la zona de confort, hay que salir de ahí. Por qué no probar otra cosa. Y por qué no darme ese espacio, mi carrera la he hecho casi toda en el trece".