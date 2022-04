María Valenzuela vive años muy complicados por su estado de salud. La actriz reveló hace poco tiempo lo que sufre a raíz de un tratamiento que se realizó y que le dejó secuelas muy graves para su bienestar. Incluso mencionó que casi no podía comer de los dolores que le producía masticar.

Durante las últimas horas, Carlos Monti brindó nuevos detalles sobre su presente. "Masticar, masticar, no puedo, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina, en todo lo que es la boca y las encías, porque se me justaba además mucha comida", comenzó sobre el nuevo tratamiento que lleva adelante para mejorar su estado.

.

Además, explicó: "Me estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza, más proteína, todo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía”. Como si fuera poco, apareció un nuevo problema para María Valenzuela en los últimos meses.

"Yo me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal", comentó sobre los nuevos dolores que tiene. Para concluir, reveló el calvario que tiene en la actualidad: "Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo”.