En los últimos días, María Valenzuela estuvo en boca de todos al revelar el duro momento de salud que está viviendo a raíz de la mala praxis de un médico en un tratamiento odontológico que se realizó hace tres años.

En ese sentido, la actriz de 65 años habló en el segundo programa de "LAM" y dejó a todos sin palabras al contar por qué ya no trabaja con Adrián Suar y su productora Polka: "La escuché a Araceli González en una nota donde dijo que ella y Fabián Mazzei estaban en una lista negra, que se lo dijo el Chueco (Adrián Suar). Yo también pertenezco a esa lista negra".

"Simplemente me castigó Polka porque dije que me dolía que no me valoraran, que no se dieran cuenta de todo lo que hice por Polka, de haberme puesto la camiseta, de acelerar el piso, de cambiarme rápido, de apurar a los actores, de grabar rápido, los técnicos lo pueden decir, mi frase era ´Artística lista´ para grabar e irnos, porque teníamos otra vida después", contó en América TV.

.

"El Chueco nunca me valoró en ese sentido, y yo le dije que me dolió. Yo hice ´Campiones´, nunca me dio el lugar de protagonista. Hice ´Primicias´, nunca me dio el protagonista o la guita, también ´Son de Fierro´y nada. Cuando yo vi lo que ganaban Osvaldo Laport y Mariano Martínez en ´Son de Fierro´ y lo comparé con lo que gana yo, dije 'me voy'. Nunca me dio el lugar de protagonista ni la guita", expresó indignada.

Luego, recordó cuando vio un cartel que promocionaba la novela y ella se encontraba abajo de todo: "Debería haber sido Laport y yo arriba y Mariano abajo, porque éramos una familia.Fui a hablar y les dije: 'No puedo trabajar todo el año sabiendo que tengo un pie encima de mi cabeza. Yo ya demostré a Polka lo que rindo y quién soy. Y esto no es de soberbia".

