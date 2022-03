En las últimas horas, María Valenzuela publicó un desgarrador video en el que reveló el motivo de su delgadez extrema, que desde hace meses genera preocupación y especulaciones sobre su estado de salud. La actriz explicó que sufrió mala praxis en un tratamiento odontológico que se realizó hace tres años, y desde entonces una actividad básica como alimentarse le significa un dolor abismal.

.

El testimonio de la actriz consternó a varios y ante la ayuda que pidió, muchos quisieron saber más detalles de cómo llegó a esta situación crítica. En diálogo con "Intrusos", Valenzuela indicó en qué momento se dio cuenta de que algo no estaba bien con los implantes que le pusieron. "Empecé a sentir dolor en las encias, se empezaron a ver los pernos. Al poco tiempo de hacérmelo, mojo una medialuna en el café con leche y escuchó un 'crash'".

La extrema delgadez de María Valenzuela en los últimos tiempos preocupó a varios en las redes.

Luego, la actriz comentó que el odontólogo responsable del procedimiento se fue a vivir al exteior y la derivó a un colega suyo. "Cuando me vio me dijo: 'Yo jamás hubiera hecho este trabajo en tu boca", recordó sobre las palabras del profesional. "Me dijo que me tenía que ver un cirujano para hacer un implante de hueso y cuando le pregunté cuánto me podía llegar a salir, me dijo entre 3 y 4 millones de pesos, después de lo que yo aboné por esto que fueron todos mis ahorros", agregó.

Ante la desesperación, María relató que estaba en constante contacto via Whatsap con el dentista original que la atendió y que el mismo no sólo no se hizo cargo de la situación, sino que no le daba una fecha concreta sobre su regreso a Buenos Aires. "Yo le contestaba que si regresaba a fin de año se iba a encontrar un cadaver por que no podía masticar. Hace tres años no como carne, para comer un bocadito de pollo estoy entre 15 y 20 minutos". Así, la intérprete comentó también que durante este tiempo la internaron varias veces por bajo peso.

María Valenzuela comentó que la operación de arreglo a su tratamiento tiene un valor entre 3 y 4 millones de pesos.

"Hoy cepillarme los dientes es ver las estrellas. Los médicos me dijeron que si seguía así me iba a morir", aseguró Valenzuela afligida. Además, la protagonista de "Eva y Victoria", explicó que hoy en día su alimentación es líquida, con alimentos blandos y se asiste con suplementos de vitaminas. Hacia el final, la figura dijo que va a empezar el tratamiento de arreglo en Argentina con su odontólogo de toda la vida en Ushuaia y que nuevamente lo va a pagar con su dinero, ya que sigue sin saber el nombre de la aseguradora del tratamiento erróneo.

Mirá lo que dijo María Valenzuela sobre su grave estado de salud