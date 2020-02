La prestigiosa actriz María Rosa Fugazot estuvo en el foco de los medios en el último tiempo no por su desempeño laboral. Es que la artista despertó la polémica tras lanzar explosivas declaraciones en referencia a la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación.

"Yo, hasta que la Justicia no me indique lo contrario, no voy a cambiar de opinión. A Juan Darthés lo conozco desde los veintipico de él. Tengo un buen concepto suyo y de su familia. No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo. A ellas no las conozco y no tengo ninguna prueba en la mano como para defender a ninguna de las dos partes", sostuvo Fugazot en " Intrusos".

Y agregó convencida: "Hay mucha gente que piensa como yo y me lo dice en las redes. Al principio me cuestionaban, pero ahora me apoyan. A Darthés lo enterraron antes de tiempo y hay que esperar a lo que diga la Justicia. Vi cuando trabajaba con él en Canal 9 cómo las chicas se le tiraban encima cuando Juan era un pibe, y nunca lo vi aprovecharse de ninguna mujer". Además, la ex vedette insistió en que no "entiende" a las mujeres que son víctimas de violencia sexual y no lo denuncian en el momento.

Tras las declaraciones de Fugazot, una de las colegas que recogió el guante y le contestó fue Romina Gaetani, quien fue compañera de ella en la tira " Simona". "María Rosa siempre estuvo a favor. Cuando grababa con ella en Simona, que compartíamos camarín, ya decía que estaba a favor. Después siguieron surgiendo casos y seguía opinando igual", comenzó a explicar Gaetani sobre la firme postura de la cantante.

"Es una gran actriz y excelente compañera. Que piense distinto es parte de respetar la opinión del otro. Decimos que la Justicia decida, pero nadie piensa en la víctima, en el momento incómodo que tiene que pasar, con tanta burocracia, y donde se la vuelve a victimizar", cuestionó Romina y cerró: "Hoy las mujeres nos tememos que abrazar, acompañar y deconstruir, ser pacientes y no levantar el dedo. Hay muchas cosas que deconstruir todos los días".

En la misma línea, otra famosa que le reprochó a Fugazot por sus dichos es Cecilia Milone, la cual también contó haberla pasado mal con Darthés cuando compartió trabajo con él. "Tenemos que aprender que no todos podemos estar de acuerdo en todas las cosas. Me pareció fea la manera en que Juan se defendió, nos quiso hacer creer que una nena de 16 años lo provocó", argumentó sobre las repercusiones que tuvo la denuncia pública de Fardín junto al colectivo "Actrices Argentinas".

Por último, concluyó: "Suponiendo que fuera cierto, le tiene que dar pena y hablar con los padres. Eso puedo decir desde afuera. Si alguien te expresa su malestar, no le tenés que hacer juicio sino ayudar. No estoy de acuerdo con su manera de defenderse".