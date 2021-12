Si bien no la quiso nombrar y aseguró que ella tampoco decía su nombre, María Leal hizo una sorprendente revelación en la que contó que tuvo una relación amorosa de seis años con Sandra Mihanovich a finales de los años ´70.

“Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas", comenzó la actriz sobre su compañera de elenco de "Brujas" en el nuevo programa de Moria Casán, "Moria de Noche".

Como comparten elenco en la obra de teatro, muchos asumieron que fue gracias a Leal que ingresó pero rápidamente lo desmintió: “Es importante decir que no fui yo quien sugirió a la chica para que esté”.

María Leal y Sandra Mihanovich comparten elenco en "Brujas".

Entonces, la reconocida actriz procedió a explicar cómo llegó a enamorarse de la intérprete de "Soy lo que soy": “Yo me casé muy chica, pero me casé con mi ‘príncipe azul’, un señor de 1.92 metros de estatura, con piel siempre quemada por el sol, con ojos azules. Un día me dijo: ‘¿Por qué me amás?’. Y yo le dije: ‘Te amo porque sos un caballero en la mesa, sos un animal en el lecho y porque sos Mentasti, yo soy actriz y porque tenés mucha plata. Y entonces me dijo: ‘¡Con vos me caso!’”.

Leal se refirió a su historia de amor con el productor Martín Rodríguez Mentasti: “Nos conocimos porque me llamó para hacer una película. Yo pensé que era un viejo. Y me casé a los diez minutos. Fue muy poco tiempo: 5 meses de noviazgo, A los 5 años, el príncipe se enfermó y a los 8 se murió”.

“Me enamoré y a partir de eso descubrí esa otra parte mía. Yo no me di cuenta. La chica canta. Digámosle ‘la chica’. Íbamos a hacer una película juntas, ´Los miedos´. Entonces Alejandro Doria me llevó a escucharla cantar a Satchmo, un sótano que estaba en la calle Agüero. Yo estaba destruida porque hacía dos meses que había muerto mi marido", contó en El Nueve.

Sandra Mihanovich y María Leal durante su relación a finales de los ´70.

A partir de la muerte de su esposo, María conoció a Mihanovich y rápidamente quedó flechada: "Llegué ahí y la chica empezó a cantar y mi recuerdo es que la miraba y me empezó a molestar el cuerpo. No sabía bien qué me pasaba. Entonces salimos de ahí y Doria propuso que fuéramos a mi casa a tomar algo para seguir conversando. Fuimos a mi casa; llovía torrencialmente y hablamos, hablamos, hablamos. Me acuerdo que me senté en el piso, ella en el sofá y Doria traía café, mate, whisky, lo que fuera. Iba y venía y nosotras hablábamos. De golpe, salió el sol. Había parado la lluvia, había salido el sol y ahí estábamos”.

"Nos encontramos. Ella estaba saliendo con un chico en ese momento. No sé cómo, de golpe, en un momento dado, nos abrazamos. Se escucharon las campanas del Vaticano hasta la Catedral y yo dije: ‘Dios y la virgen, ¿qué me está pasando? Durante mucho tiempo no pasó nada porque yo estaba aterrada hasta que un día me dio un beso”, destacó sobre su primer beso con Mihanovich.

.

“Estuvimos juntas seis años. Convivimos. Gracias a Dios, mis hijos iban a un colegio europeo, entonces todo estaba más cuidado. Los terapeutas me decían que tenía que esperar a que los chicos me preguntaran porque darle información a un chico si no te pregunta es casi una agresión".

Sobre su bisexualidad, Leal cerró contundente: “La diferencia es que las mujeres son para amar. Una ha hecho mucho deporte con el sexo y para el deporte son mejor los hombres. Yo nunca estuve con una chica sin estar enamorada. Para contar a las chicas con las que estuve, me sobran los dedos de las manos. Para contar los hombres, quizá si usamos todos los dedos de las manos y de los pies de los que estamos acá presentes quizá se aproxime a la cifra. Sí, viví”.

¡Mirá lo que dijo María Leal sobre su romance con Sandra Mihanovich!