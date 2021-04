Cuando María Julia Oliván se enteró de la suspensión de las clases presenciales durante dos semanas, expresó su bronca e indignación. La periodista es madre de Antonio, un niño de cinco años con trastorno del espectro autista, y tras la nueva restricción que anunció Alberto Fernández, narró cómo le afectó a su hijo la noticia.

"Me cuesta sacarlo del jardín porque se enganchó mucho. Por primera vez, se tiró al piso, se puso a llorar, no quería irse. Una maestra me ayudó. Los amigos, me pedía por los amigos. Estás hablando de un nene que tiene dificultades para comunicarse", relató al borde de las lágrimas en " La Noche de Mirtha". Y agregó: "Hizo una amiga en 20 días, un chico que tiene problemas en el habla".

Por su parte, en un posteo de sus redes sociales, la comunicadora hizo un contundente descargo. Al respecto advirtió: "Mi hijo no asiste a una escuela especial, pero está entre 'esos chicos' que no se dejan el barbijo. 'Esos chicos' y los otros chicos, los neurotípicos, hoy vivieron un día muy triste. Hubo niños de todas las edades que hoy se largaron a llorar de impotencia frente a la noticia".

.

"Probablemente nunca -ni en el anterior cierre ni hasta muy avanzado el año- tuvimos este miedo. Esta sensación de revivir el trauma que creímos superar. En marzo, vimos a nuestros hijos sonreír al entrar al colegio y nos olvidamos de los daños de las trompadas que nos dió el 2020", escribió en su cuenta personal de Instagram.

La comunicadora junto a su hijo de cinco años, Antonio.



"Claro, cuando todo empezó amasamos masa madre, hicimos burbujas, plantamos huertas, jugamos con nuestros hijos, hicimos malabares para laburar. Muchos se divorciaron.. otros estuvieron a un pelín. Otros perdieron a sus seres amados. Nos agotamos de resistir cuando aún la cantidad de casos no era una alarma roja. Nos bajoneamos, pedimos la toalla para bajarnos del ring.. pero nadie nos escuchó", indicó Oliván.

"Ahora nos suben de nuevo ahí con nuestros nenes. Lo que más queremos en el mundo. Sin la escuela que es el pilar de sus vidas. Sin estadísticas que le den coherencia a la medida. Sin fuerzas. Estresados al mango. Pero esta vez no vamos a amasar masa madre. No vamos a jugar a la maestra. Vamos a luchar para que el gobierno de Alberto Fernández nos escuche.

Para que nos tire la toalla. Para que gestione la pandemia en base a datos estadísticos ciertos. No haciendo la cruel excepción de que sean las escuelas y los shoppings las dos actividades cerradas en el día", manifestó con convicción a sus seguidores.

"Es mentira Alberto Fernández que nos sacamos el barbijo cuando vamos a retirar los nenes. Las escuelas los reciben y no nos dejan entrar. Hay escuelas públicas a las que no les funciona el termómetro, a las que no les llegó alcohol. Pero eso se remedia con gestión. Escuchanos Alberto Fernández. Nunca es tarde. #aulasabiertas", cerró.