Luego de que Brenda Gandini recordara su cruce con Fede Bal por las fiestas hasta altas horas de la noche que hacía en el edificio que compartían, María Julia Oliván sorprendió a todos en "Podemos Hablar (PH)" cuando reveló la denuncia policial que hizo contra Leo Montero por ruidos molestos.

La periodista denunció al conductor por las fiestas ruidosas que realizaba.

"Mi denuncia fue de cobarde. Yo vivía al frente de Leo Montero, que hacía unas jodas bárbaras, pero nunca le dije que lo denuncié. Lo mío fue algo re cobarde, pero había mucho quilombo. Entonces llamé a la cana. Nunca se lo dije a Leo, pero igual lo adoro", comenzó a relatar la periodista entre risas.

Y eso no fue todo, la periodista redobló la apuesta y contó cómo fue el desenlace del conflicto con quien era su vecino en ese momento. "Yo supuse que era Leo porque tenía una amiga que me buchoneó eso. Yo llamé a la policía, pero tocaban el timbre y no atendían. Entonces mi pareja agarró huevos de la heladera y empezó a revolearlos. Los huevos no eran a Leo, era a gente de la fiesta... Él ni se enteró que éramos nosotros", cerró.