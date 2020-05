En su gran debut como panelista de "Polémica en el Bar", María Fernanda Callejón no se guardó nada y reveló detalles inéditos sobre su extensa amistad con Cecilia Roth.

Cuando nadie de la mesa conducida por Mariano Iúdica se lo esperaba, Callejón soltó un dato sorprendente en relación al vínculo con la actriz y viejos romances que las unen.

Tras largos días de cuarentena obligatoria, la mdre de Giovanna volvió al ruedo con su flamante rol en uno de los programas más controversiales de la televisión argentina. "¿Le recomendaste un hombre a una amiga?", preguntó el presentador y fue el disparador para una increíble confesión.

Después de un rato intentando adivinar quién era el galán en cuestión, la panelista confesó: "Yo ya me había separado y le pasé el dato. Ella vino y me dijo que se enamoró cuando estuvo con él". Según el recuerdo de la actriz, le recomendó a su colega que saliera con Gonzalo Heredia.

No obstante, eso no fue todo. Fue por más y admitió que hubo cierto acercamiento amoroso con su amiga: "Me hablás de la Roth y me pongo cachonda. Nos agarró una... muy adolescente, pero no hubo máquina de coser, ni nada de eso. Solo picos y muchos besos en la boca". Sin embargo aclaró que la relación entre ellas fue "platónica". ¡Tremenda!