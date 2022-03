Luego de que en "Socios del espectáculo" indicaran que María Fernanda Callejón y su esposo Ricky Diotto estuvieran en una crisis, Callejón desmintió todo en "Flor de equipo" y se animó a contar que decidió abrir la pareja para seguir manteniendo el fuego y la pasión.

"De las puertas para adentro uno evalúa un montón de cosas y también la posibilidad de abrir la pareja, que lo dije. Fue una fantasía mía", empezó la actriz.

.

"Primero empezó en joda, en broma y después… Claramente todo es a favor, para prender la llama, para condimentar la pareja", agregó.

De todas formas, se distanció del poliamor, ya que ella sigue en pareja con Diotto, pero este último no tiene otra pareja fija. "Yo no me banco el poliamor, en el último de los casos (elijo) el polisexo que es distinto. También me di cuenta una vez que lo dije, que lo charlamos varias veces, esto tiene sus riesgos", aclaró.

¡Mirá el video de María Fernanda Callejón hablando de la amante de su esposo!