En las últimas semanas María Eugenia Ritó sacó a la luz una desconocida enemistad con Jésica Cirio y dejó en evidencia una serie de situaciones que arruinaron su relación con la conductora de "La peña de Morfi".

Si bien la vedette y la modelo compartieron sus orígenes en los medios de comunicación, según contó Ritó su vínculo se tensó porque su ex amiga la empezó a ignorar. "Todo el mundo sabe que Jésica Cirio se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi marido. Eso salió, no lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?", disparó picante la mediática sobre la esposa de Martín Insaurralde.

Tras permanecer alejada de la farándula argentina por un buen tiempo, María Eugenia volvió al ruedo mediático y en una de sus primeras notas manifestó: "¿Saben las veces que le escribí en el Instagram y ni me respondió?. Le ponía, ‘Hola, Jesi, ¿qué tal? ¡Fuerza!’. ‘Qué buena onda que tuviste a la nena’. La llamé para que me de una mano y no me respondió, y yo le di una mano".

Aunque, admitió que hubo un día en particular donde protagonizaron una fuerte discusión que profundizó el deterioro del vínculo. "Jésica me llamó y no terminó muy bien, le pregunté si su pasado la condena. Ella me hablaba encima, le dije que es una maleducada. La respeto pero yo no le estaba hablando mal", detalló sobre uno de sus encontronazos.

Por otra parte, en comunicación con "El Espectador", el ciclo radial que conduce Ángel de Brito en CNN, Ritó soltó intrigante: "Jésica vino a mi casamiento y yo sé muchas más cosas de ella...". Sin embargo. en ese momento se detuvo y aclaró: "Pero no las voy a decir. Mi vida no depende de ella".