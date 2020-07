En las últimas semanas reapareció María Eugenia Ritó en la escena mediática y disparó para todos lados con sus filosas declaraciones. Primero comenzó con Jésica Cirio y ahora sorprendió al arremeter sin piedad contra Pampita.

En diálogo con Marcelo Polino en su ciclo "Polino Auténtico" de Radio Mitre, expresó sus ganas de volver a trabajar en el medio: “Este año pensaba volver, me siento muy querida por la gente. Podría ser panelista. Pero antes quiero estar bien, es mi meta. Me quiero sentir plena conmigo misma. Soy bastante obsesiva, lo que haga me gusta hacerlo bien. Me considero una artista porque le doy respeto al espectáculo, no me expuse cuando estuve mal”.

En la misma línea, reveló que no tendría problema en trabajar con Jorge Rial o Ángel de Brito en sus respectivos ciclos de espectáculos: “Me encantaría estar en Intrusos o en Los Ángeles de la Mañana”.

.

No obstante, impactó al revelar que no le gustaría ser panelista de "Pampita Online" y disparó sin pudor contra su conductora: “Con Pampita no, no la soporto, no me la fumo ni a palos. Me ha llamado muchas veces su productor y la verdad es que me parece que se comió un personaje terrible”.

Días atrás, Ritó se refirió a su antigua amistad con Cirio y la cuestionó por "olvidarse" de ella. “Todo el mundo sabe que se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi marido. Eso salió (en los medios). No lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?”, lanzó filosa.