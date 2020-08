Tras compartir una imagen súper hot, Maria Eugenia Ritó brindó una entrevista a "El run run del espectáculo", que se emite por Crónica HD, y se refirió a sus días en cuarentena por el coronavirus.

"Tomo todos los recaudos y no me contagié, pero nadie está excento. La pandemia nos cambió la vida a todos", expresó la ex vedette.

.

Luego contó sobre su confinamiento: "Me ayudó mucho. Ustedes saben que yo estoy divorciada y tratando mi adicción que por suerte estoy mejor, pero estoy sola porque yo lo decidí así y me gusta. Sé que hay gente que esto (la pandemia) la encontró sola y le afecta psicológicamente y en mi caso, me ayudó".

Al ser consultada por los conductores del ciclo, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, sobre su incorporación a "Sex Virtual" de José María Muscari contestó: "Siempre estuvimos en contacto. Participé con él y Noelia Marzol en la salsa en trío en el 'Bailando'. Muscari siempre tuvo buenas referencias mías y me decía que iba a volver a trabajar".

Por otro lado habló sobre las críticas que recibe en las redes: "Ustedes saben cómo es ésto, hay que hacer oídos sordos porque gente que tira mala onda va a haber siempre".