La amistad entre María Becerra y Tini Stoessel es más fuerte que cualquier trabajo, por eso, la cantante oriunda de Quilmes le dijo que no a una colaboración con Sebastián Yatra, el ex de Stoessel.

.

Mariana Brey dijo en "Socios del Espectáculo" que la flamante novia de Rodrigo de Paul terminó en malos términos con Sebastián y Becerra salió a bancarla.

"Quien le dijo que no al cantante colombiano Sebastián Yatra porque tuvo una relación que terminó mal, no se hablan por teléfono, no son amigos, nada, con la jovencita Tini Stoessel, hoy novia de De Paul, es ni más ni menos que la cantante argentina bomba María Becerra", expresó la panelista.

María Becerra, siempre amiga de Tini Stoessel.

El saludo de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel tras la victoria de Argentina contra Italia

El jugador se refirió por primera vez a su vínculo con la cantante en público. Hacia el final de una entrevista que estaba dando, Rodrigo De Paul le envío un tierno saludo a la cantante. "Dejame mandarle un beso muy grande a mi familia, mi mamá, a mis hijos, a toda la gente que está ahi del otro lado siempre apoyándome", expresó.

Cuando parecía que ya no iba a mencionar a nadie más, Rodrigo agregó: "A mi abuela, a mi novia, a todos. Les quiero mandar un beso grande y agradecerles por estar siempre".