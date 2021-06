Pese a tener solo 21 años María Becerra se encuentra en el mejor momento de su carrera con el lanzamiento de hits que son la sensación del momentos. Pero no siempre la vida fue color de rosas para la joven cantante ya que vivió momentos muy duros durante su paso por la escuela.

De preadolescente aspiraba a desarrollar sus capacidades manuales y de carpintería por eso quiso que sus padres la inscribieran en un secundario técnico, pero lamentablemente su experiencia en el establecimiento fue repugnante ya que sus compañeros la acosaban y agredían.

"En todo el colegio éramos solo dos mujeres y 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y tus compañeros te manosearan, te toquen el cul... estaban todos re pajer...", contó la intérprete de "Miénteme" junto a Tini Stoessel en "PH, Podemos Hablar".

También reveló: "Me iba a quejar todos los días con los preceptores y me mandaban a hablar con la psicopedagoga. La misma preceptora me decía '¿no pensaste en usar un jean?', pero yo estaba con el uniforme. Ahí fue donde nació mi obsesión de usar ropa holgada y no uso polleras, ni shorts. A mí me tenían de punto y me pegaban y me manoseaban".

María Becerra acaba de lanzar un tema con J Balvin

En el mismo sentido, recordó que estuvo un año en aquel colegio donde sus compañeros la hacían sentir como la "culpable": "Me pegaban y volvía con moretones a mi casa. Cuando mi mamá me preguntaba, yo no le decía nada".

La joven trapera sorprendió a Andy Kusnetzoff y al resto de los invitados con su duro relato y luego continuó: "Una vez cinco chicos me llevaron al baño y me empezaron a sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. En ese momento pasó una preceptora y no hizo nada y yo estaba gritando. Ese colegio era de lo peor. Cuando llegué a mi casa, llorando, le conté a mi mamá y quedó pálida. Al otro día fue al colegio a quejarse e hizo el quilombo de su vida".