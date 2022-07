A pesar de haber vivido duros momentos tras su escandalosa ruptura, María Becerra habría salido a bancar públicamente a la nueva novia de su ex Rusherking, la China Suárez, después que muchos la criticaran por la crianza con sus hijos.

Pocos días después de blanquear su romance, el cantante y la actriz tuvieron una noche de pasión en un hotel del centro porteño y un móvil de "LAM" los encontró infraganti. Si bien se habló de su relación, muchos usuarios criticaron a la mamá de tres por dejar a sus hijos al cuidado de otra persona para pasar una noche fuera de casa.

En ese sentido, la "Nena de Argentina" se refirió a ese episodio durante una charla con Juliana Gattas de Miranda! para Infobae y habría decidido bancarla públicamente al referirse a los prejucios y críticas sociales hacia las mujeres.

“Es con nosotras. Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijas, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos”, expresó la artista argentina.

Además, María se refirió a su controversial ruptura con Rusherking: “Me duele cuando sentís que la gente es desagradecida. Cuando hay engaño, pero no una infidelidad o algo así, sino cuando hay mentira”.

Y cerró contundente: “Me rodeo de gente que me parece buena persona. Y me duele cuando siento que no es recíproco. Cuando decís ‘¿por qué hiciste esto tan oscuro? ¿Por qué estuvo en tu accionar la mentira, el cinismo?’. Me gusta que la gente se maneje con honestidad: aunque duela, siempre lo voy a preferir. Ahí es donde me pegas, en mi punto”,

¡Mirá lo que dijo María Becerra sobre las críticas!