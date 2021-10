María Becerra es una de las artistas argentinas incipientes más reconocidas del momento y tiene millones de seguidores alrededor del mundo. Uno de los factores que la ayudó a vivir este gran salto al estrellato fue el apoyo de mujeres cantantes que vivieron algo similar, principalmente de su gran amiga Tini Stoessel.

En una visita radial con "Los 40 Global Show", la intérprete de "Miénteme" reflexionó sobre la carrera de la protagonista de "Violetta" en el mundo de la música: "Tini es súper joven pero viene hace tanto tiempo trabajando que te olvidas lo jovencita que es".

María Becerra y Tini Stoessel son grandes amigas y compañeras.

En ese sentido, Becerra se mostró muy emocionada por el vínculo que formó con Stoessel con el paso de los años y agradeció tener su apoyo laboral y personal: "Yo tengo la suerte de tenerla como amiga, de tenerla como una mentora, me guió y aconsejó mucho".

.

Y concluyó muy feliz por la relación que cosechó con la estrella: "Con tantos años de experiencia en la industria, me alegra tener personas cercanas como ella que me aconsejan y en todo este boom que se generó en mi vida, yo tengo esa contención y seguridad que me da".