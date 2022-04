María Becerra está disfrutando de su exitoso presente en la música. Algunos días atrás se presentó en los Premios Grammy junto a J Balvin y en su regreso a Buenos Aires, el jueves por la noche tuvo un show multitudinario en GEBA.

Ya con más tiempo en su agenda, la artista estuvo como invitada en "PH Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff, junto a Benjamín Vicuña, Martín Seefeld, Carola Reyna y Emilia Attias. Allí, la joven oriunda de Quilmes reflexionó sobre asuntos de su vida privada, entre ellos su separación de Rusherking.

La cantante pasó al frente ante la consiga “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex" y opinó: "Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé super bien, y me ha pasado que terminé super mal". Entonces, el conductor le preguntó si se refería a su ex novio, con quién tuvo una ruptura muy escandalosa.

Los polémicos mensajes de María Becerra para Rusherking cuando se separaron.

En ese sentido, Becerra aseguró: "Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí está la meta de el dia de mañana ser buenos amigos y poder compartir un café porque le tengo un gran cariño". Tras expresar sus sentimientos por la dolorosa ruptura que tuvo con el trapero, de todas formas se mostró arrepentida de los mensajes polémicos que compartió en Twitter.

María Becerra aseguró que desea volver a tener vínculo de nuevo con Rusherking como amigos.

"Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono", indicó al respecto, y volvió a remarcar que a pesar del escándalo, espera poder recuperar el vínculo con el músico. "Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera. El día de mañana nos vamos a ver y cag... de risa de lo que pasó. Pero lleva un tiempo”, finalizó.

