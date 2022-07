El regreso de " Casados con Hijos" es un hecho. Todos los personajes serán parte de la versión teatral, menos María Elena Fuseneco, interpretada por Érica Rivas.

Marcelo de Bellis, quien interpreta a Dardo, adelantó cómo será esta nueva entrega donde se contarán los enredos de la familia Argento. "Estamos afianzándonos con el libro y está todo listo. Hasta que no lo vea... se ha postergado tanto, pasaron tantas cosas, era impensada la pandemia, en el 2020 devolvimos 76 mil entradas, y si Dios quiere volvemos", comenzó.

En diálogo con "Agarrate Catalina", el actor dijo cómo será el regreso de Dardo Fuseneco. "Ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo", indicó, ante la ausencia de Érica Rivas en el personaje de María Elena Fuseneco.

Dardo Fuseneco y María Elena, personajes de " Casados con Hijos".

"¿Va a estar solo?”, preguntó la conductora y él expresó: "No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte".

Ante la devolución del público, De Bellis expresó: "Es tan atípico lo que pasó con 'Casados con hijos', yo no recuerdo un caso similar. Hace más de 17 años que estamos en pantalla y el programa cada vez que se repite gana en su franja. Se espera que el teatro sea un suceso y creo que va a ser así".

" Casados con Hijos": el regreso.

Érica Rivas, afuera de " Casados con Hijos"

Según las versiones que corrieron, rica Rivas encontró algunas cuestiones que no se adaptaban a los tiempos que corren. A raíz de su disconformidad, expresada en un mail privado, fue desplazada de su papel de María Elena Fuseneco.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista", dijo en diálogo con "Caja Negra" de Filo.

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", cerró.