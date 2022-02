Marcelo Tinelli tiene varios cambios pensados para este nuevo año. Ya los había anticipado cuando había finalizado su ciclo de "ShowMatch: La Academia", pero ahora lo reafirmó. Dentro de los proyectos laborales que tiene no están sus más icónicos programas.

El ex presidente de San Lorenzo aseguró que "ShowMatch" y "Bailando por un sueño" no estarán dentro de la programación de El Trece. Asimismo, Marcela Tauro adelantó en "Intrusos" la posibilidad de que Tinelli no esté más en el canal del sol multicolor para el 2023.

.

El legendario conductor tiene contrato con la emisora hasta el 31 de diciembre de este año, pero hay un canal que lo está tentando para que vaya solo. Es decir, que le están pidiendo que vaya sin producción. A pesar de los rumores, Marcelo no dijo nada al respecto.

Por el momento, él está concentrado en lo que quieren ver los televidentes ya que Lucas Bertero reveló que está haciendo diferentes encuestas y así poder determinar su futuro. Luego de sus vacaciones por Punta del Este y Europa, decidió regresar para poder determinar su futuro laboral.

Marcelo Tinelli de vacaciones con su familia.

Asimismo, según advirtieron en el programa de Florencia de la V, los empleados tienen miedo de ser despedidos y de la incertidumbre con la que viven.

¡Mirá el video donde cuentan cuál es el futuro laboral de Marcelo Tinelli!