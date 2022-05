La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés tomó por sopresa a todos. Tras nueve años de relación, la pareja habría decidido terminar su noviazgo de manera definitiva, por una supuesta crisis que puso en tensión el vínculo entre los padres de Lorenzo, el hijo en común del conductor d. "ShowMatch: La Academia" y la empresaria.

.

Además, se supo que el padre de Mica y Cande Tinelli no asistirá a la gala de los Premios Martín Fierro que se llevará a cabo el domingo, ya que estará de viaje en el exterior. En cuánto a la ex pareja de Sebastián Ortega, aún no está confirmada su presencia.

Según comentó Yanina Latorre en "LAM", la ex jurado del certamen de El Trece fue la que tomó la decisión final, y aseguró que el desencadenante de la ruptura, fue que ella era celosa de la relación que tiene el presentador con sus hijos. Por su parte, Valdés le manifestó por mensaje a Ángel de Brito: "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos".

Aseguraron que Guillermina Valdés, madre del hijo menor de Marcelo Tinelli, Lorenzo, estaría celosa de la relación del presentador con sus hijos mayores.

El miércoles por la mañana, todos los programas de chimentos se refirieron al tema, y en "Socios del espectáculo" lograron conversar con el ex presidente de San Lorenzo. Rodrigo Lussich intercambió mensajes con Tinelli, y compartió el contenido de la conversación. "Estamos hablando con el hombre del momento, es la noticia del día", adelantó el conductor.

"Me pone: 'Hola Rodri querido, estamos muy bien'", repitió Lussich sobre el texto que recibió de parte de Marcelo. "Cuando quieras tomamos un café y te espero en el gym. Beso gigante para vos y para Adri", agregó entre risas.

Mirá lo que dijo Marcelo Tinelli sobre su separación de Guillermina Valdés