Luego de que Alberto Fernández decretara que hasta el 31 de marzo los ciudadanos deben permanecer en cuarentena obligatoria, Marcelo Tinelli optó por viajar con su familia a Esquel, Chubut con el fin de pasar el aislamiento en una propiedad que tiene en ese lugar.

Sin embargo, su accionar provocó el malestar de miles de personas que lo hiceron saber en sus redes sociales e, incluso, en los medios de comunicación. Entre ellos resaltaron las opiniones de distintas figuras del espectáculo.

.

Jorge Lanata fue uno de ellos y manifestó en su ciclo radial: "¿Qué pasa en una sociedad cuando uno de sus referentes más importantes, cuando estamos todos diciendo 'no vayas allá, no vayas acá', se toma su avión y va a Esquel?".

"No creo que sea deliberado, creo que es de tonto que lo hizo. El mensaje que se da con eso es me cag.. en la cuarentena. Ponele que yo me hubiera ido, '¿viste que Lanata se cagó en la cuarentena?'", cuestionó en "Lanata Sin Filtro".

Maria O' Donnell fue otras de las que disparó en contra el conductor del " Súper Bailando". Al respecto, cuestionó: "¿Pero dónde vota Tinelli? Vota acá, lo hemos visto ir a votar, es una barbaridad. Pero además, la idea de 'yo me voy a recluir a mi campo particular'... no, la idea es que no nos movamos, entonces aunque vos tengas tu avión privado porque no hay vuelos de cabotaje, si no hay vuelos de cabotaje, te está diciendo algo".

El conductor evadió la medida preventiva y se ganó el repudio por su accionar.

"No te está diciendo si tenés avión privado andá", agregó la comunicadora. Y continuó crítica: "Es un poco suponer que cuando uno tiene los medios está por encima de la ley".

Por su parte, Jorge Rial también repudió al presentador televisivo. Lo calificó de "irresponsable" y comentó: "Tinelli no pidió disculpas por violar la cuarentena y dijo que es 'vecino de Esquel'".

Por su parte, Mica Tinelli salió a defender a su padre. A través de sus redes sociales le respondió a Diego Poggi quien dijo que Marcelo se fue a hacer la cuarentena a Esquel. "Sí, como todos los que tienen casas en barrios cerrados que se pudieron ir también. Lástima que acá siempre estamos criticando lo que hace el otro en vez de pensar y hacer por nosotros mismos".

Por último, Guillermina Valdés rompió el silencio y contó por qué acompañó a su pareja a Esquel. "No estamos de vacaciones, teníamos la posibilidad de hacer la cuarentena en Esquel ya que Marcelo tiene domicilio acá hace 22 años. Es hacer la cuarentena acá, encerrados, como todos, haciendo home office como veníamos haciendo. En la casa que venimos varias veces al año. Estaremos hasta el 31 o hasta cuando nos indiquen las autoridades, como corresponde", explicó.

"No son vacaciones, realizamos todos los cuidados y controles que nos indicó el gobierno de la provincia en el traslado e ingreso", concluyó.