Desde hace algunos días, el nombre de Marcelo Tinelli viene resonando en los medios. Varios rumores comenzaron a circular y uno de ellos fue la mala relación que tiene con sus legendarios productores, el Chato Prada y Fede Hoppe.

Frente a esto, el conductor de "ShowMatch: La Academia" rompió el silencio y dijo: "Nada que ver. Está todo perfecto con Fede y con el Chato, estuvieron hoy conmigo, hace dos días también, no sé por qué salió eso". En su declaración se mostró sorprendido y desmintió todo tipo de mala relación junto a Laura Ubfal.

.

Esto había surgido ya que se rumoreaba que la pareja de Lourdes Sánchez y Hoppe no serían más las personas a cargo del programa del ex presidente de San Lorenzo y en su lugar estaría Marcos Gorban. "Marcos me ofreció un formato, tengo amistad con él, es un fenómeno, pero nada que ver, no sé por que dijeron que sería mi productor", dijo la pareja de Guillermina Valdés.

Asimismo, se puso en duda la continuidad del empresario ya que habían dicho que otro canal le estaba ofreciendo una nueva propuesta para el 2023. Por el momento, él tiene contrato con El Trece hasta diciembre de este año.