“Falta poco para que arranquemos, fines de abril o principios de mayo estamos volviendo, después de un año difícil para todos los argentinos pero para el medio televisivo también”, aseguró Marcelo Tinelli este domingo en una entrevista para radio La Red .

En ese sentido, también brindó detalles de " ShowMatch - La Academia", la nueva propuesta que no solo contará con parejas de famosos concursando sino que además tendrá sketchs y mucho humor. “Estamos con muchas expectativas preparando un programa que tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo pero con secciones nuevas, porque no solo las parejas van a estar bailando, sino que va a haber más imitaciones, comedia musical, circo, stand up, todas cosas que lo van a hacer más atractivo”, explicó.

Por otro lado, Marcelo habló este lunes en "Los Ángeles de la Mañana" y ante la consulta de Ángel de Brito sobre la fecha de debut declaró: "El lunes 26 de abril o el lunes 2 de mayo, esos son los dos días que estamos viendo para arrancar".

"La Academia" será una combinación de baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado tendrá a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín. Mientras que entre los participantes se encuentran Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín "Cachete" Sierra, Viviana Saccone, El Tucu López, Pachu Peña, Luciana Salazar y Sofía "Jujuy" Jiménez, entre otros.



SU RELACIÓN CON GUILLERMINA VALDÉS: ¿SE VIENE EL CASAMIENTO?

La crisis que vivieron el año pasado parece haber quedado en el olvido ya que Marcelo Tinelli sorprendió a todos al revelar que le gustaría casarse con Guillermina Valdés. Consultado por sus seguidores en Instagram, el conductor no tuvo problema en responder la pregunta al hueso que le hizo uno de los usuarios.

"¿Te casas con Guille?", fue la primera pregunta que compartió el Cabezón en sus historias. Sin muchas vueltas, respondió contundente: "Me encantaría". Luego de disfrutar del fin de semana largo por Semana Santa junto a su pareja y algunos de sus hijos, Tinelli reafirmó su romance con la modelo que ya lleve nueve años desde su comienzo.

La pandemia les sirvió para consolidar su relación.

Los rumores comenzaron a circular en marzo del año pasado cuando él contestó el mensaje de una de sus seguidoras: "Queremos casamiento con Guille. Saludos desde Comodoro Rivadavia". Inesperadamente, el empresario le respondió: "Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano".

Pero la pandemia hizo estragos en la pareja ya que estuvieron alejados por dos meses. A raíz de la cuarentena, en mayo vivieron una crisis de pareja y decidieron tomarse un tiempo. Sin embargo, la reconciliación no se hizo esperar mucho. Fue la propia Guillermina quien explicó los motivos de la ruptura: "Soy una gran replanteadora (se ríe). Nosotros somos más de ‘yo estoy vibrando esto y vos no lo estás pudiendo articular conmigo’. Eso nos hizo crecer un montón como pareja. Nunca hay heridas ni dolores, ni cosas que no se perdonen, por eso nos arreglamos y hoy estamos como dos pegotes".