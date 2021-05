Tras el esperado regreso de " ShowMatch", Marcelo Tinelli recibió muchas críticas por la ausencia de protocolos y hasta fue denunciado en la Justicia por dos abogados. El conductor habló al respecto antes de comenzar el segundo programa de la temporada.

En charla con Telenoche, minutos antes de salir al aire para presentar "La Academia", Marcelo dio un móvil para dar detalles de los cuidados que se tiene en el ciclo para evitar contagios.

"Nosotros no sabemos nada, lo que sabemos es lo que nos dice la autoridad sanitaria y respetamos a rajatabla todos los protocolos"

"Nosotros nos regimos por las autoridades sanitarias y es lo que nos dicen los médicos. Nosotros no sabemos nada, lo que sabemos es lo que nos dice la autoridad sanitaria y respetamos a rajatabla todos los protocolos", comenzó diciendo.

Y continuó: "Todo lo que se vio ayer en el programa fueron muchas escenas y bailes pre grabados. Nunca hubo acá fueron 200 personas, 250, como se decía ayer", aclaró.

Y destacó: "Lo máximo que hubo fueron 33 personas en una escena acá en el piso. Eso tampoco es así. Hay 200 hisopados. Yo tengo 4 hisopados. Sábado, domingo, lunes, martes. Todos están hisopados acá también. Tenemos todas las puertas abiertas del estudio de 1200 metros".

"Hay tres médicos acá en el piso, hay cuatro afuera. hay un laboratorio acá para hisopar donde nos dan los resultados, se cubre todo", detalló sobre el gran planeamiento preventivo.

Cuando le consultaron si había leído lo que se dijo durante el día, comentó: "No me dolió porque no estuve leyendo redes. Estuve trabajando todo el día. Si alguno se ha sentido molesto, seguramente, lo entiendo".

"Pero nosotros trabajamos en la televisión, hae un años y medio no trabajamos porque no teníamos los protocolos establecidos, ahora los tenemos establecidos y los cumplimos. No me puede molestar algo", indicó.

.

También mostró el estudio y aunque Diego Leuco, conductor del noticiero, quiso cambiar de tema, el "Cabezón" volvió sobre la polémica: "Acá no se juntaron nunca 200 personas, en ningún momento. Lo que puede decir cada uno corre por cuenta de cada uno. Estamos contentos de llevar alegría a la gente, de darle laburo a 300 personas que trabajan acá. Si alguno se sintió mal, lo lamento pero nosotros cumplimos con todo lo que nos han dicho".

"Cada cuadro que estuvo acá, fue de no más de 36 personas. Se grabó entre sábado, domingo y ayer (lunes). Está totalmente cubierto", detalló.

Finalmente le preguntaron qué pensaba del presidente Alberto Fernández, y aunque primero aclaró que no quería hablar de política a siete minutos de salir al aire, indicó: "Hay una incertidumbre que es general, no solo en Argentina sino en todo el mundo. Manejar una situación en pandemia, con 35 mil casos, debe ser una situación muy difícil. No debe ser una situación fácil para ningún presidente de ningún país".

¡Mirá el video!

.