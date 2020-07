Este martes por la tarde, Jorge Rial dio a conocer que la familia Tinelli tuvo que tomar todas las medidas correspondientes para detectar si son portadores del coronavirus. "En un primer momento se dijo que quien estaba infectado era Francisco Tinelli, y lo que averiguamos es que no es él", anunció el conductor de " Intrusos".

"Quien tiene síntomas hasta hoy de COVID-19 es Paula Robles, la ex mujer de Tinelli, y por estas horas se está realizando el hisopado, ya que una empleada de ella sí tiene coronavirus", detalló el periodista.

Paula Robles se realizó el hisopado tras confirmarse que su empleada dio positivo.

Por otro lado, comentó que Marcelo Tinelli "no tiene síntomas" al igual que Francisco y Juanita, los hijos en común que tiene el presentador de " ShowMatch" con la ex bailarina. De todos modos estarían instalados en su vivienda de Palermo Chino, en las torres Le Parc: "Lo que me dicen es que él (Tinelli) se llevó a los chicos y están negativos todos".

A su vez, el periodista manifestó que la familia se realizó el hisopado para descartar o confirmar el contagio.