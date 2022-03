Desde que Marcelo Tinelli terminó en diciembre "Showmatch: La Academia", se produjo mucha incertidumbre sobre su regreso a la televisión, con motivo del bajo nivel de audiencia que tuvo su programa durante el 2021 y la dificultad en las negociaciones con El Trece. Para sorpresa de todos, el conductor confirmó ayer que ya tiene estipulada una fecha para volver a la pantalla chica y que además el contrato con el canal ya está firmado.

Tras terminar con el misterio sobre su futuro en la televisión, el padre de Cande y Mica Tinelli brindó más información sobre lo que tienen planeado junto a sus productores, Fede Hoppe y El Chato Prada, para este nuevo año. "El Bailando es un formato que me encanta, anduvo muy bien durante años y es muy difícil de hacer sin público. Estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurados, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo en una entrevista radial que dio en Rosario.

Marcelo Tinelli estuvo con Fede Hoppe y El Chato Prada en Rosario, donde confirmaron su vuelta a la televisión para junio.

Ahora, la expectativa por saber cómo será el nuevo certamen que el conductor va a incluir en su programa es muy alta. En ese sentido, Ángel de Brito, compartió algunos datos sobre el origen de este estilo de competencia. "Este es el formato que El Trece negocia para que Tinelli conduzca este año desde julio. Es un concurso de canto con 100 jurados que votan a los participantes. Es original de la BBC", señaló el conductor de "LAM".

Ángel de Brito indicó que el reality de Marcelo Tinelli para este año está inspirado en uno de la BBC.

El reality original se llama "All Together Now", y fue un éxito en Inglaterra en el año 2019. La Flia estaría interesada en este formato de certamen de talentos, donde el jurado está integrado por influencers, mediáticos y figuras consagradas. Para votar en favor de un participante, solo deben levantarse de sus asientos y cada uno representa un punto. De tal modo, mientras más jurados se paren, más alto será el puntaje de los concursantes, con el objetivo de pasar a la siguiente ronda.

Marcelo Tinelli y LaFlia quieren realizar un certamen similar a "Al Together Now", de la BBC.

