La esperada vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión dio mucho de qué hablar. Pero esta vez no por el gran despliegue artístico al que tiene acostumbrada a su audiencia sino porque el formato de la apertura de " ShowMatch" no respetó el protocolo por coronavirus.

En la noche del lunes se vieron en escena a cerca de 200 figuras dentro del estudio sin ventilación, ni distanciamiento social ni el uso de barbijos. Su actitud frente a las cámaras sin ningún tipo de medida ante la pandemia generó conmoción.

"Cumpliendo con todos los protocolos, todos. Hoy, 196 hisopados... todos ¡negativos! Igual mañana hay que hisoparse de vuelta y puede dar positivo", fue el anuncio del conductor en su primera aparición al aire. Pero sus palabras no conformaron a los usuarios que a través de las redes sociales dejaron ver su descontento.

Figuras de la farándula argentina como Amalia Granata, Flavia Palmiero, Gustavo Sofovich y Flavio Mendoza demostraron su descontento. Mientras que miles de internautas también expresaron sus críticas: "Qué bueno que Tinelli haya metido 200 personas en un estudio de televisión. Si lo hubiera hecho en un colegio hubiera sido peligrosísimo"; "¿Por qué Tinelli se anima a meter cien personas en un estudio de TV con cifras de contagios y muertes que no dejan de crecer?" y "Tremenda la clandestina que armó Tinelli, pero el hijo de put4 sos vos por pedir que vuelvan las clases presenciales", fueron algunos de los descargos.

Pero los descargos llegaron hasta la Justicia y Tinelli fue denunciado penalmente por romper el Distanciamiento Social Obligatorio y no cumplir los protocolos por coronavirus en su programa.

El abogado Darío Javier Ramírez, indignado por lo que se mostró en pantalla en la noche del lunes, elevó su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires contra el presentador. La acusación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Norte bajo el número 753.353, según pudo saber DiarioShow.com.

La denuncia judicial contra Marcelo Tinelli.

"El tema es que con un programa tan masivo se violenta directamente el DNU 270/21 que establece las condiciones de distanciamiento social y que lo endurecieron en ciertos aspectos, entre ellos, que en los lugares de trabajo se debe mantener uno de barbijo y distanciamiento social de 2 metros", explicó el letrado.

Y luego cuestionó: "Con sólo ver el programa te das cuenta de que nada de eso se estaba cumpliendo. El problema no es Tinelli, es la bronca que genera que miles de familias que viven del espectáculo, restaurantes, etc... se hayan fundido y no los dejen trabajar cuando lo hacen en condiciones más seguras que ShowMatch y respetando cuanto protocolo les imponen".

Además detalló que ahora la Justicia deberá investigar el caso que puede significar una pena de prisión de seis meses a dos años, según el Código Penal, o el pago de una multa a partir de los 80 mil pesos.

Acabo de radicar una denuncia contra el programa de Tinelli por violacion al dispo y reunión de más de 100 personas... pasará algo? — Dario el Boga (@DarioJRamirez) May 18, 2021

Ramírez hizo pública su denuncia en su cuenta de Twitter y recibió muchísimas reacciones y respuestas de parte de los internautas. En ese sentido aseguró: "Mucha gente me pidió la pagina del Ministerio Público Fiscal para mandar sus denuncias, así es que estimo que algunas denuncias más se hicieron".

Lo cierto es no fue el único ya que el usuario Alejandro A. Sarubi Benítez, también abogado, compartió en sus redes una nueva denuncia contra el conductor. "Dado el bochornoso espectáculo que atestiguamos durante la noche del día de ayer en 'Showmatch', y visto y considerando que en este país tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, presenté denuncia penal contra Marcelo Tinelli por rompimiento de medidas sanitarias", expresó junto a una copia del acta y recibió varios aplausos.

Dado el bochornoso espectáculo que atestiguamos durante la noche del día de ayer en "Showmatch", y visto y considerando que en este país tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, presenté denuncia penal contra Marcelo Tinelli por rompimiento de medidas sanitarias. pic.twitter.com/VF8GQXva2z — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) May 18, 2021

Por A.B.