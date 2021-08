¡Marcelo Tinelli convocó a Lio Pecoraro para " ShowMatch: La Academia"!

Lio Pecoraro fue diagnosticado con leucemia durante 2020 y su carrera como periodista cambió de manera rotunda. El conductor de “ El Run Run del Espectáculo” regresó hace algunas semanas a su programa para continuar su dupla con Fernando Piaggio.

Si bien continúa con su recuperación y comparte los avances en sus redes sociales, esta vez sorprendió en el ciclo que se emite por Crónica HD. Durante una entrevista a Pachu Peña por su participación en “ ShowMatch: La Academia”, Piaggio dio una información que despertó la atención de los televidentes.

“Hace una semana y días, Marcelo Tinelli lo convocó a Lio Pecoraro para 'La Academia'”, comentó el periodista sobre su compañero. Ante la sorpresa de su amigo, agregó: “Perdón por mandarte al frente pero también habla de un lindo gesto de Marcelo”.

Al momento, Pecoraro reveló el buen trato que mantiene con el padre de Cande y Mica Tinelli: “No lo quería contar pero Marcelo me preguntó. Estoy muy pendiente de la salud de Soledad Aquino y sabía que tenía el alta”. De todos modos, se sinceró sobre su situación de salud actual.

“Yo estoy recuperándome. Honestamente, mi pie derecho le pide permiso al izquierdo y no se lo da, definitivamente. Le dije que le agradecía mucho pero que no”, explicó el periodista desde su casa. Además, habló sobre su presente: “No puedo porque no estoy saliendo de mi casa, no estoy yendo a los canales ni nada. Todavía no me pude vacunar”.

Por último, el conductor de “ El Run Run del Espectáculo” dio detalles de la charla que mantuvo con Tinelli: “Le dije que me gustaría conducir un programa de entretenimientos de los que produce Marcelo ahora”.

