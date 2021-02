Después de un exitoso 2020 tras tras su participación en "MasterChef Celebrity", Vicky Xipolitakis atraviesa un duro momento a nivel personal. La Griega continúa su lucha judicial contra su ex pareja, Javier Naselli, a quien denunció por violencia de género y ahora manifiesta que sufre de problemas de salud por el estrés que le generó el enfrentamiento.

En los últimos días, trascendió un mail que la figura le mandó al juez de la causa contra el padre de su hijo:"Me estoy poniendo una súper coraza para que nada de esto le llegue a mi hijo. Hoy me enteré que mis ovarios dejaron de funcionar. Pensé que nada me iba a pasar porque era una mujer fuerte. Pero no soy un robot y reventé por dentro".

Por su parte, Marcelo Polino hizo referencia al drama que vive la mediática y manifestó en "Flor de Equipo": "Si bien ha tenido un año excelente con el reality, no está pasando por un buen momento. Se ha filtrado una carta donde se expone un tema delicado. Le ha afectado mucho a su estado anímico".

.

"Está luchando por un reconocimiento económico que aún no ha tenido", agregó el periodista sobre la vedette de 35 años. Como si eso fuera poco, sufre problemas económicos ya que debe pagar más del 50 por ciento de alquiler por el lujoso departamento en el que vive. "Tiene unas expensas muy altas, por lo que va a haber un inminente desalojo", indicó el comunicador.

Al respecto, Flor Peña expresó: "Cuando una mujer sufre este tipo de situaciones, se enfrenta con sus herramientas. No son todas iguales y Vicky es una persona sensible. Tiene un hijito chiquito y un marido que la está violentando de varias maneras", cerró.