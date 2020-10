Marcelo Polino es el flamante embajador de "MasterChef Celebrity", lo que significa que puede contar intimidades de los participantes del reality.

Entrevistado por Verónica Lozano, el periodista se refirió a Claudia Villafañe: “Ella hizo grupete con el Turco García y El Polaco. Me pregunto ¿de dónde viene esta amistad?”.

A lo que la conductora preguntó pícara: “¿Fue suegra del Polaco?”. Lejos de quedarse callado, Marcelo contestó sin filtro: “Fue casi suegra del Polaco. Salió con Gianinna en su momento. Se ocultaban. Nunca se llegó a blanquear la relación”.

“Todos cuentan que se conocieron en una fiesta donde él fue a cantar y ahí se pasaron los teléfonos. Ahí se conocieron y empezó esa relación”, agregó. Con humor, Vero acotó: “Si fue verdad, me encanta esa pareja y quedó con buena onda con la suegra”.

.

El Polaco y Gianinna comenzaron una amistad en 2015 y enfretaron rumores de romance, los cuales nunca fueron confirmados. Lo que más llamó la atención en aquel momento fue que sus respectivos ex, Karina La Princesita y Sergio “Kun” Agüero, eran pareja.

Tras separarse de El Polaco, Silvina Luna confirmó que la hija de Diego y el cantante tuvieron un affaire: “Siempre está picoteando con una ex, con Karina, con Valeria Aquino, con Gianinna, con Barby Silenzi... Conmigo no, por favor. No quiero pertenecer a ese harem”.