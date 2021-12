Fue en 2016 cuando Pampita ingresó al "Bailando" como jurado y se desató el escándalo de la infidelidad de su ex pareja, Benjamín Vicuña, con la China Suárez. Era tal la exposición de la modelo que su llegada al ciclo de Marcelo Tinelli fue opacada por la polémica del motorhome. Incluso ella lo reconoció el viernes pasado en la final de "ShowMatch: La Academia" cuando dijo: "Entré con el corazón destrozado y me voy con el corazón tan sano".

Pero sus comienzos en el certamen le trajo conflictos con sus compañeros, como Marcelo Polino quien, al ser amigo de la ex "Casi Ángeles", desmintió a Pampita sobre su versión en la que advirtió que vio "lo peor que una mujer puede ver".

A seis años del conflicto, el periodista le pidió disculpas públicamente al ser invitado al ciclo de la modelo: "Esto tal vez te lo tendría que haber dicho en privado, pero ahora que se instaló el tema de la China, el Wandagate y todo eso, la gente me reflotó la pelea que tuve con vos".

"Pero en su momento la arreglamos rapidísimo", respondió la esposa de Roberto García Moritán en "Pampita Online". De todos modos, el conductor de "Polino Auténtico insistió: "No debe haber quedado claro para el público, porque la gente me decía que te pidiera disculpas, y por ahí amerita que te las pida públicamente, si es que las necesitás".

"No, en su momento lo solucionamos, viste cómo somos nosotros que hablamos todo rápido y se acabó", expresó ella.

"Claro, pero como somos dos personas muy públicas y yo tengo lengua larga, por ahí la gente cree que tengo que disculparme. Y si es así, te pido disculpas, por lo que el otro día dijiste en ShowMatch de que llegaste muy rota", indicó Marcelo. Fue en ese entonces cuando Ardohain explicó que atravesó un "momento muy triste, pero había que seguir trabajando". "Viste cómo es es show, había que vestirse, ir, hacer el programa, no había otra opción", destacó la figura.

"Por ahí era una época mía más fuerte, más de ir al hueso y viste que en la vorágine de los reality, que todo vale y por ahí contribuí a que la pasaras mal. Después nos conocimos y como te digo eso, reconozco también que el día que volví a trabajar después que falleció mi mamá, vos me agarraste la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla hermosa que no voy a olvidar nunca, nunca, nunca en mi vida", reconoció Polino.

Pampita abandonó "ShowMatch" en 2016 tras un enfrentamiento con Polino.

Para concluir, Pampita dijo: "La gente se queda con algo que pasó hace mucho y la verdad es que nosotros construimos una amistad, nos conocimos, nos respetamos y eso me parece que es lo importante. Muchos se quedaron con eso pero nosotros no lo vivimos así".