Después que Benjamín Vicuña revelara que estaba separado de la China Suárez, la versión que difundió Estefanía Berardi sobre que la supuesta razón detrás de la ruptura fue una infidelidad no sorprendió mucho ya que el actor cuenta con un tormentoso historial de polémicas con sus ex parejas, el ejemplo más reciente siendo Pampita.

A pesar de que el chileno salió a desmentir la información provista por la panelista de "Mañanísima", explicando que la versión es "absolutamente falsa" y que no puede "salir a aclarar cada rumor" porque "es insoportable”, muchos continuaron alimentando la historia.

.

En ese sentido, la comunicadora del ciclo de Carmen Barbieri reveló que la moza cordobesa, la "tercera en discordia", se habría comunicado con la China a través de las redes sociales y le habría contado todo "con lujo de detalles" porque "estaba enojada".

Sin embargo, Marcelo Polino, quien es íntimo amigo de la ex intérprete de "Casi Ángeles", explicó por qué no cree factible el rumor: "Yo les aseguro que si la China hubiese recibido por Instagram todos los detalles que dicen que le dio esta mujer, ella no hubiera tenido la charla que tuvo conmigo”.

