En medio de la expectativa y la incertidumbre, Marcelo Polino confirmó la vuelta de " ShowMatch", pero advirtió que el formato sufrirá varios cambios por la pandemia de coronavirus.

Todavía sin fecha anunciada, el jurado confirmó que el programa conducido por Marcelo Tinelli estrenará en julio, pero sin el ya clásico " Bailando". Si bien algunos participantes ya firmaron su contrato, la competencia fue postergada por la cuarentena.

.

Antes de poder desarrollar el certamen de baile, la productora debe esperar que las autoridades nacionales aprueben una serie de protocolos. Los documentos establecen cómo se desplegaría el certamen dentro de las normas de aislamiento y medidas de higiene para evitar contagios de COVID-19.

"Arrancaría el segmento de humor en principio hasta que se aprueben los protocolos que ya están formulados", aclaró Polino en " Confrontados". En ese sentido contó: "Mientras tanto el canal tiene que sacar la programación al aire, así que le pidió a Tinelli que haga un programa de humor".

Marcelo Polino es jurado del " Bailando" desde hace 13 temporadas.

En cuanto al estreno, anticipó que está previsto "a partir de julio y ni bien esté el protocolo armado arrancaría el ' Bailando'". "Esto me lo cumunicaron recién ayer a última hora. Me llamó la producción y me dijo que primero arranca el segmento de humor, pero no sería diario", detalló.

También confió que el ciclo producido por "La Flia" saldría al aire "en principio dos veces por semana y se grabaría en alguna provincia donde el protocolo es más amplio que en la Ciudad de Buenos Aires". Sobre esto, Jorge Rial bromeó sobre la cuestión y deslizó que la provincia elegida sería San Luis.

"El ' Bailando' está armado para salir inmediatamente ni bien se apruebe el protocolo", garantizó. Pero advirtió que él y las otras figuras convocadas para el jurado aún no tienen firmado su contrato, una de ellas es Pampita.