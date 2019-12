Para lanzar la temporada de teatro en Mar del Plata, los elencos de las mejores obras realizan una producción de fotos especial para promocionar los títulos de la cartelera de verano. Este año la cita se dio en Torreón del Monje, pero Fátima Florez no pudo posar frente a las cámaras.

La comediante llegó tarde a la fotografía general y despertó la polémica. "Desgraciadamente, por dos minutos tarde que llegué, no pude hacer la hermosa foto", comentó tras el evento en diálogo con Diarioshow.com.

Pero su retraso molestó a varias figuras del espectáculo como Marcelo Polino, quien criticó su impuntualidad.

"Fátima llegó una hora y media tarde. La convocatoria era a las 12 y ella llegó 13.40", manifestó Polino quien asistió a la jornada acompañado de Antonio Gasalla. "Antonio y yo, que somos enfermos de la puntualidad, llegamos a esa hora. Como estaban atrasados, nos dijeron que volviéramos en una hora", contó.

Para esperar, Polino aseguró que se cruzó a un bar junto a su compañero de elenco y cuando la escenografía estaba preparada volvieron al salón. "Hicimos la foto en dos minutos porque había un viento terrible y se largó a llover. Cuando llegó Fátima ya nos habíamos ido, así que no nos enteramos de nada", explicó.

La foto de la temporada de Mar del Plata.

Una de las versiones del retraso de la imitadora se relacionó a su histórico enfrentamiento con Gasalla, quien no quería compartir espacio con su contrincante en el programa de Susana Giménez. Pero el jurado de "ShowMatch" lo desmintió: "Nunca existió eso".

''Yo te cuento la realidad, no sé si ella quiere dar lástima’’, apuntó el conductor radial en referencia a la comediante e indicó: "Me enteré de todo cuando volví a casa y encendí la tele. Y Antonio está muy metido en el show, no le da importancia a otra cosa".