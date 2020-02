La renuncia de Antonio Gasalla a la temporada marplatense por temas de salud fue el tema de la semana. Su compañero en la obra de teatro, Marcelo Polino, se mantuvo al margen de los comentarios hasta ayer, cuando en su ciclo de radio Mitre se refirió al tema.

"Gasalla tiene cáncer de piel y un problema en la rodilla" recordó, y explicó que en lo particular "si se levanta la obra, yo me vuelvo, pero necesito una comunicación formal".

Lo cierto es que el productor Guillermo Marín ya definió que en el Radio City -que tiene alquilado hasta el 15 de marzo- los martes y miércoles irá "Sex" de José María Muscari; mientras busca reemplazo para los días jueves a domingo.

Según el conductor: "me ofrecieron armar algo para el mismo teatro, pero dije que no. También sumarme a 'Únicas', como presentador o en 'Veinte Millones', la de Carmen Barbieri. Yo fui claro, cuando me den la palabra oficial que no sigo con Antonio, me vuelvo a mi casa…", algo que sucedería este lunes.