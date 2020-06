A días de la vuelta de " ShowMatch" se confirmó la baja de Florencia Peña en el jurado y aún no fue confirmado quién será su reemplazo. Sin embargo, Marcelo Polino reveló que le gustaría que el lugar fuera ocupado por Moria Casán.

Tras años de amistad, la One y el periodista desarrollaron un gran vínculo de confianza y química que se veía reflejado a través de las pantallas durante las noches del " Bailando". En medio de incertidumbres, el nombre de la "lengua karateca" fue uno de los que más resonó para volver al programa de Marcelo Tinelli.

Si bien una de las versiones confirmó la baja de Flor al jurado por motivos personales, en los últimos días trascendió que habría cerrado un contrato para conducir un ciclo en Telefé.

Sobre el reemplazo de la actriz, Polino confió: "Intenté sacarle al Chato Prada quién podría ser pero no me quiso tirar ningún dato de quién era. Me dijo que optarían por alguien que ya había pasado por el jurado. Es un dato menor pero que achica las posibilidades".

"Se hablaba de Moria y me encantaría porque es mi amiga y compañera y es muy funcional al show", reconoció en comunicación con " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD. Además anticipó que "están los protocolos listos ya para salir, pero esos protocolos tienen que ser aprobados. Hasta que el Gobierno no los apruebe no se puede salir al aire".

Marcelo Polino en " El Run Run del Espectáculo".

Incluso aseguró que el estreno de la nueva temporada de " ShowMatch" está previsto para julio. "Hablé con Tinelli hace dos semanas y él dijo para julio, cuando todavía no se había alargado la cuarentena. Calculo que la primera semana de julio sería el debut", reveló ante la consulta de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.