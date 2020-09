Marcelo Mazzarello es una de las figuras de la farándula argentina más críticas sobre la cuarentena por coronavirus. En junio, el actor sufrió el fallecimiento de su padre y desde entonces no oculta su firme opinión.

"Se exacerba una pandemia, de hecho se sigue haciendo. Somos el único país del mundo que lleva siete meses en cuarentena y no hay resultados sanitarios", consideró en comunicación con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

.

Además, fue muy duro con el oficialismo por las medidas que se tomaron sobre la pandemia: "Se está generando terror con una pandemia, que uno no dice que no existe, existe. Pero en el resto del mundo los aviones siguen volando. No hay fronteras interiores en los países. Se testea a los enfermos y no a los sanos".

En ese sentido, manifestó que le pediría al presidente Alberto Fernández que "escuche a la oposición". "Si tuviera que decirle algo, que se dedique a escuchar a la oposición y no porque sean mejores, sino porque es su rol. Cualquier minoría debe ser escuchada y representada. Debe tener voz y voto", resaltó.

"Quiero que en el Gobierno haya alguien que gestione bien el Estado. Que haya menos pobres y más trabajo. Que los pobres salgan de la pobreza trabajando y no con planes, me da lo mismo quién lo haga", cerró.