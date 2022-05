Desde hace un tiempo circulan rumores que indican que Alina Moine y Marcelo Gallardo tienen una relación amorosa. Si bien la periodista deportiva desmintió en reiteradas veces esta información, hay allegados del dirigente de River que aseguraron que "se aman profundamente" y, este lunes, se confirmó de manera oficial la separación de "El Muñeco" con Geraldine La Rosa

.

En la emisión del lunes de "Socios del Espectáculo", Luli Fernández brindó nuevos datos sobre el estado del vínculo entre Gallardo y su exesposa, Geraldine La Rosa.

"Estaba una orden extraoficial de parte del club de que en el caso de que apareciera una foto de Geraldine Larrosa en los medios y se tuviese que titular, la directiva de River tiene que poner 'Geraldine, exmujer de Gallardo', o 'Geraldine, la madre de los hijos de Gallardo'", adelantó Luli.

Luego, la panelista indicó: "Hoy me confirmaron que se convirtió en una información oficial. Marcelo Gallardo está oficialmente separado, y no fue el único dato que me dieron. Está separado hace tres años. El estado de la relación de Gallardo con su exmujer es cordial, ve a los chicos asiduamente, y él está viviendo en Puerto Madero".

Ante esto, Karina Iavícoli disparó de manera muy picante: "Ay, ¡la felicidad que debe tener Alina!". A continuación, le consultó a su compañera: "¿Qué te dijo Alina? ¿Hablaste con ella?". "Fue compañera mía de cuarto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ¡y no me responde el WhatsApp!", respondió Fernández indignada.

Hacia el final, Luli remarcó: "Marcelo Gallardo todavía no está divorciado, está comenzando a asesorarse legalmente en relación a ciertas cuestiones".

