"Quiero desenmascarar a Adabel Guerrero. Me traisionó. Empezó una vida nueva, eso me jodió. Me rompió un contrato. Me dejó tirado y no le importó nada. Terminé en un quirófano con una operación del corazón. Me abandonó. El diablo tenía nombre y apellido que es Adabel Guerrero", relató Marcelo Durán a través de un video para contar su historia con la bailarina.

Para continuar con su descargo, Durán mantuvo una charla con " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y fue muy duro con la participante del " Cantando 2020". Al respecto advirtió: "A Adabel nadie la conocía, era una bailarina más del montón. Empezó conmigo y gracias a Marixa Bali. Estaba de gira, me perseguía que quería ser una vedette y era su sueño. Le dije que tenía que vender su imagen. No estaba para competir en el mercado, no tenía pechos".

"Ella me lastimó a mí. Me junté con ella, armé un producto, la empecé a manejar. Se le hizo todo a Adabel, tenía las condiciones de un buen cuerpo y no estaba para competir con otras", manifestó en relación a las cirugías que se hizo. Tras sus palabras, Mariana Diarco salió a repudiarlo y dijo que estaba tratando a la artista como un "pedazo de carne".

Aún así, el entrevistado continuó: "Vivíamos juntos y empezamos a viajar. Me fui a una gira con Panam y cuando volví me sacó todo. Me dijo que se quería separar y había algo que nos unía, el contrato, que lo rompió. Me robó, se hizo la denuncia".

"No me alcanzó ni un remedio a la clínica. Fui a una operación del corazón y gasté más de 150 mil dólares", cerró la ex pareja de Guerrero.

No obstante, la panelista del programa de espectáculos contraatacó y recordó su mala experiencia con él. "A todos nos da vergüenza de decir que trabajamos con vos alguna vez. A mi me debés plata. Fijate todas las denuncias que tenés. De todos los que no les gusta con los que has laburado", finalizó Diarco.