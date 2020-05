Marcela Tinayre fue quien le dio la noticia a Mirtha del fallecimiento de Goldie y esa noche se quedó a dormir en el piso de Libertador para hacerle compañía. La tristeza de Chiquita es infinita y ayer en "LAM" habló de cómo está su mamá anímicamente en estos días en los que intenta procesar la muerte de su hermana en el aislamiento en su casa.

Acerca del regreso de su mamá a la tele fue contundente. "Me dijo que por ahora no. Mamá tiene que recomponerse, como tenemos que recomponernos todos, porque ha sido muy fuerte. El coronavirus también te quema la cabeza, pero la simbiosis que había entre estas dos gemelas, por ahí, muchos no la entendemos. Hablaban, sin exagerar, cinco o seis veces por hora", dijo a cuenta de los llamados que se hacían las hermanas en todo momento.