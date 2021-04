Después de la trágica muerte del periodista Mauro Viale tras contagiarse de coronavirus, Marcela Tinayre sorprendió al revelar que también atravesó la enfermedad unos días después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Mientras que algunas figuras deciden compartir su experiencia al vivir la enfermedad para crear conciencia sobre los cuidados y la prevención, otros mediáticos como la hija de Mirtha Legrand prefieren no compartir tantos detalles de su vida privada y recién se animó a hacerlo público 3 meses después.

"Yo tuve coronavirus en enero, fue cuando estuve en Miami. Pasé 4 días durísimos... no estuve internada ni nada pero creo que lo peor es la parte psicológica. Estuve aterrada...", reconoció en diálogo con "Los ángeles de la mañana".

La conductora se mostró muy seria sobre el duro momento que vivió con el Covid-19.

"La verdad es que no tuve síntomas convencionales... pensé que había tenido un ACV. De repente no me podía mover, mi cuerpo pesaba como 15 toneladas... el quinto día vino el médico a casa y me dijo que ya podía salir pero me advirtió que tenía que ponerme bien de acá (se señaló la cabeza) porque está muy asustada", contó lo que le dijo su médico de cabecera después de atravesar el coronavirus.

Tinayre prefirió mantener su diagnóstico secreto y no contárselo a nadie: "No se lo dije más que a Nacho. Obviamente él me dijo que iba a viajar si era necesario, pero preferí no decir nada. No lo supo ni mi madre".

.

La conductora remarcó la importancia de la vacuna y aclaró que seguramente estaba incubando el virus durante su inmunización, por lo que de no haber estado inoculada probablemente lo hubiera pasado mucho peor: "Es importante aclararlo para que nadie le tenga miedo a la vacuna".