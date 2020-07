En medio de los cambios que afronta la televisión argentina por los cuidados contra la pandemia de coronavirus trascendió que Marcela Tinayre estaría a punto de renunciar a la conducción de su programa, "Las rubias".

Después de cuatro temporadas a cargo del programa de actualidad y chimentos, la hija de Mirtha Legrand manifestó su disgusto con el canal y la producción, por lo que ya tiene escrito el borrador de su renuncia, según confirmaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

Según los conductores, la renuncia de Tinayre "es inminente por el destrato que siente por parte de la producción, del canal y de quienes se encargan de llevar a delante el ciclo que conduce en KZO". Desde las últimas semanas, el ciclo de "Las Rubias" se grabó a través de videollamada con todas sus columnistas desde las casas.

.

En ese sentido, Piaggio agregó que "el programa no estaría teniendo el aire que Marcela querría. No le dieron la promoción que necesitaba, no le dieron el apoyo que necesitaba... Nada la conforma". Mientras que Pecoraro aseguró que la histórica conductora "no se siente cómoda y escribió un borrador de su eminente renuncia".

Desde el dictado de la cuarentena el programa se graba por videollamada.

"Se siente destratada, ha hecho los reclamos que tiene que hacer una figura como ella. No le han atendido el teléfono, se siente forreada. Por eso pone a disposición del canal su renuncia", describió durante el segmento "El enigmático" durante su programa de noticias del espectáculo.

El programa de Tinayre es emitido por el canal KZO y desde hace varias semanas, la también empresaria manifestó al aire su malestar con las condiciones de la producción.