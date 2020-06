Mirtha Legrand debió abandonar su programa al inicio de la cuarentena, por ser paciente de riesgo. Desde entonces, según allegados y familiares, vive con mucho miedo por la pandemia, y la situación se agravó con la muerte de su hermana Goldie. Su hija Marcela Tinayre habló sobre este presente familiar que preocupa a todos.

"Los adultos, muy, muy, mayores, como mi mamá en esta pandemia, viven con mucho miedo y eso les quita mucha energía. Pero también les han inculcado mucho el miedo, cuando ellos seguramente son los mejores alumnos", reveló en "Jubilados TV".

"Me emocionan los adultos mayores, por que han vivido una Argentina con tantos vaivenes y han sobrevivido a todo eso. Que no bajen los brazos que sigan luchando por sus derechos", detalló.

Obviamente, tomó de ejemplo a su madre, que atraviesa esta circunstancia con un dolor agregado: "Yo me ocupé mucho de mi mamá y me ocupo mucho. Voy caminando hasta su casa, manteniendo una distancia. Nunca más le di un beso, ni ante el dolor de la pérdida de su hermana, nunca más le di un beso. No pude abrazarla".

Sobre su salud y ánimo, expresó: "Yo tengo una madre muy activa. Ahora está inactiva. El dolor ha sido tan grande, de haber perdido a dos hermanos en siete meses. Pero es increíble la garra que le pone, camina por la casa, va viene, pero están todos con mucho miedo".

.

La conductora del envío le consultó sobre el cambio de roles que puede darse ante la avanzada edad de un padre, por lo que muchos hijos deben cuidar a sus progenitores. Al respecto, respondió: "Depende de cada uno. Siempre hay un costadito en el que guardás la posición de hijo. Para mí es difícil contestar eso porque tengo una madre muy independiente, laburadora, exitosa, memoriosa, inquieta, entonces jamás podría asumir con ella ese pedacito de ser madre de mi madre".

¡Mirá el video con sus declaraciones!