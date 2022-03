Jorge Rial está en el centro de la atención por su separación de Romina Pereiro y las noticias que aparecieron a raíz de la ruptura. Muchos de sus ex compañeros de "Intrusos" tuvieron palabras críticas con él, por lo que comenzó una serie de declaraciones cruzadas. Había mucha expectativas por la palabra de otra panelista histórica.

Marcela Tauro conoce al conductor como pocas compañeras de trabajo. Es recordada por estar en el ciclo de espectáculos, por lo que su regreso hace pocos meses fue celebrado. Durante un debate en el programa que conduce Flor de la V, sorprendió con una sincera frase sobre su anterior jefe.

.

“A mí me dolió. ¿A vos no te dolería?”, recordó sobre las palabras que tuvo el padre de More Rial sobre ella en Twitter. Además, continuó frente a sus compañeros en el ciclo de América: “¿Sabés las cosas que cubrimos acá? Obvio. Todos los que estuvimos en las distintas etapas de Intrusos”.

Si bien ya había tenido palabras críticas contra Jorge Rial, Marcela Tauro volvió a arremeter contra el conductor que no deja pasar ocasión para cuestionarla y hasta burlarse de ella.