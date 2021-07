Marcela Tauro formó parte del histórico panel de " Intrusos" por más de 17 años junto a Luis Ventura y otros reconocidos periodistas. Sin embargo, su trabajo en el programa de chimentos llegó a su fin en mayo de 2020 tras su controversial pelea ante las cámaras con Jorge Rial.

Después de su salida del ciclo de América, la panelista se incorporó a "Fantino a la Tarde", pero cuando a Alejandro Fantino le ofrecieron tomar la conducción de "Intratables" tras la renuncia de Fabián Doman y Karina Mazzocco comenzaría otro programa, "A la tarde", en su lugar, los rumores de su reincorporación en " Intrusos" se hicieron cada vez más fuertes.

¿Marcela Tauro vuelve a " Intrusos"?

Ante estas condiciones en el medio, la periodista de espectáculos habló en " Los Ángeles de la Mañana" sobre las especulaciones de su regreso al programa de espectáculos ahora conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Es que les va bien a los chicos. Hacen un programa maravilloso, les va bárbaro, no me necesitan", expresó la panelista. Sin embargo, Ángel de Brito quiso saber si consideraría el trabajo si se lo pidiesen desde el canal: "Y bueno, hablaría. Yo me llevo bárbaro con las chicas y chicos que trabajan ahí. Yo no tengo problema de nada. Estoy en una etapa de armonía. Para trabajar no tengo problema".