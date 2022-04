A pesar de la mala relación que le quedó con Jorge Rial, Marcela Tauro reveló la experiencia mística que tuvo en relación a él cuando un médium de los Estados Unidos le dio un mensaje de los padres del conductor, ya fallecidos hace años.

La actual panelista de "Intrusos" recordó en "LAM" lo sucedido y dejó a más de uno con la boca abierta. "A mí me atrae todo eso. El año pasado hice una entrevista con un médium en mi Instagram. Le había escrito hacía mucho y me contestó justo cuando me fui de Intrusos", recordó Tauro y comentó que en aquel entonces el hombre no quiso hablar con ella hasta el vivo.

"Yo, siempre malpensada, pensé que me había googleado, pero cuando empezó a nombrarme a mi papá, a un bebé que yo perdí y como yo estaba con mi novio, se mezclaron las energías, y empezó a hablar de muertos de él", expresó la periodista. Y agregó relató: "Mi papá se llamaba Luis y él me dijo: 'Hay un hombre que se llama Luis que dice que te bañaba de chiquita'. Eran cosas que nadie podía saber. Es más, yo estaba con mi novio en ese momento y se mezclaron las energías y empezó a hablar de muertos de él, de Martín".

"Fue fuerte, y cuando terminó el vivo, me dice ‘acá viene una pareja que partió hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, y te quieren decir algo’. Y yo escuchaba mal, pero me dice ‘se llaman Victoria y Ramón’. Yo les dije que no tenía parientes de sangre con eso nombres, y él me dijo ‘no son parientes tuyos, y dicen que dejes todo lo que te están pasando en manos de ellos’. Eran los padres de Rial. Mis seguidores me lo dijeron", exclamó Marcela.

"¿Y le contaste a Jorge?", quiso saber Pía Shaw. Pero Tauro admitió que como estaba peleada, prefirió callar: "¿Qué le iba a decir? ¡Si no cree en esto! La verdad es que dudé, pero me iba a decir que estaba loca".

"Fue un lindo mensaje, pero es diferente porque yo creo. A él se le apareció Jesús y lo contó", sostuvo firme. Acto seguido Pía googleó y leyó que "el 4 de mayo de 2012, Rial mostró una imagen suya en la que aparece Jesús y después se tuvo que sacar algo que tenía energía negativa".

Esto es maravilloso pic.twitter.com/dHQIuxB2tp — Carolina Del Norte (@norcarolaina) April 21, 2022

La reacción de Jorge Rial ante los dichos de Marcela Tauro

Para sorpresas de muchos y de la propia Marcela Tauro, Jorge Rial reaccionó a sus declaraciones de manera irónica y hasta divertida. "¿Esto está saliendo al aire?”, escribió el conductor junto a emojis de risas.

"Él, aunque no parezca, es un tipo sensible", dijo Marcela Coronel. "Bueno, está bien, se lo tomó con humor", cerró Tauro.